УПЦ "кинула" митрополита Павла: експерт спрогнозувала подальшу долю "Паші Мерседеса"

Колишній намісник Лаври вже, мабуть, відчуває, що керівництво УПЦ його кинуло

Ситуація навколо Києво-Печерської лаври, яка розгортається останнім часом, показує, що на митрополита Павла (Пашу Мерседеса) УПЦ перевела всі стрілки і каналізувала весь гнів. Митрополит Онуфрій тим часом закликає молитися за те, щоб їм залишили Лавру, хоча ця релігійна структура ще наприкінці березня мала покинути її стіни.

Таку думку висловила релігійна публіцистка Тетяна Деркач в інтерв’ю OBOZREVATEL. Вона не виключає, що таким чином в УПЦ намагаються позбутися своїх одіозних представників, а Лавру вони не покидають, бо можуть розраховувати на якийсь торг із владою.

Щодо подальшої долі "Паші Мерседеса" Деркач вважає, що колишній намісник Лаври не опиниться за ґратами. Зазначимо, що митрополит Павло 1 квітня отримав підозру від СБУ одразу за двома статтями (розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії росії).

"По-перше, має бути слідство за фактами його підтримки російської агресії та тієї проросійської діяльності, якою він займався в монастирі. Потрібно опитувати свідків і багато чого іншого, це досить тривалий процес. Так, його звинуватили, але чи закінчиться процес в'язницею – дуже складно сказати. Щодо домашнього арешту, то він живе в такому замку, де йому навряд чи буде нудно. Але мені здається, що він просто перестане бути намісником Лаври", — зазначила Тетяна Деркач.

Хто займе місце "Паші Мерседеса" — сказати поки складно, каже експерт. Доля самого митрополита залишається надто непередбачуваною, але зараз він, мабуть, уже відчуває, що керівництво УПЦ його покинуло, відсторонилося від нього.

"На це вказують його останні стріми, які він веде зі свого місця ув'язнення. Там він каже: я раджу всім єпископам, усьому нашому керівництву не потрапити в подібну ситуацію, обміркувати свою поведінку, свій статус, грубо кажучи, стати простішими", — сказала Деркач.

Вона додала, що після того, що сталося, митрополит Павло може переглянути свою життєву позицію, однак допускати його до керівництва церквою не можна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 1квітня "Пашу Мерседеса" відправили під цілодобовий домашній арешт. Митрополит перебуватиме під ним протягом 60 діб.