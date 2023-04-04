"Україноговоряшки" і "Галушка, яка врятувала Київ": вислови прихильників УПЦ під Лаврою розсмішили мережу (відео)

Історії про "україноговоряшок" і галушки здивували Інтернет

Прихильники УПЦ під час мітингів під Києво-Печерською лаврою відзначаються одіозною поведінкою. Минулого тижня вони навіть пошкодили знімальну техніку для журналістів, а духівництво погрожувало кореспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову.

Нині в мережі набуває популярності відео, де зафіксували екстравагантні висловлювання прихильниць УПЦ МП щодо української мови та пророцтво про затоплення Києва. Зокрема, у TikTok-каналі "Павло говорить". Одна з жінок каже: "Ми ж не винні, що Радянський союз розпався і вийшли "русскоговорящие" і "украиноговоряшки". Журналіст, який спілкується з жінками уточнює: "Тобто україномовні люди з’явилися лише після розпаду Радянського союзу?". Жінка відповіла: "Да ну нет". "Мы не виноваты".

Інша жінка розповідає, що у 85 році прорвало дамбу. Її кілька тижнів засипали й потім здогадалися її засипати борошном. "Дамба стоит на муке. Там ГАЛУШКА, понимаете!?". Жінка зазначає, що це не сенсація та радить зайти й подивитися в Інтернеті: "Галушка врятувала Київ".

В наступному фрагменті жінка, яка розповідала про "украіноговоряшок" підтримує свою колежанку щодо історії про греблю та присоромлює журналіста у тому, що він не вірить в історію про галушку: "Ви, мабуть, не божа людина. Ви навіть в Бога не вірите, якщо так говорите. За пророцтвами, якщо останній монах піде з Лаври, то по Хрещатику будуть плавати кораблі. Це греблю може зірвати". У коментарях люди активно вигадують жарти щодо "україноговоряшок" і "Галушку, яка врятувала Київ".

Нагадаємо, що на цих мітингах помітили 11-річну дівчинку, яка дуже голосно та агресивно кричала лозунги на підтримку УПЦ (МП). Люди вражені, що дитина в такому віці послуговується такими формулюваннями.

Тим часом у Хмельницькому продовжується скандал, коли в храмі УПЦ (МП) побили військового ЗСУ. Міська рада у відповідь на це забрала в церкви право на користування землями міста.