Скандал із побиттям військового у Хмельницькому: УПЦ МП позбавили права на землю собору (відео)

Усі депутати одноголосно підтримали рішення

Хмельницька міськрада ухвалила рішення про припинення права користування землею на території Свято-Покровського кафедрального собору, де священнослужителі УПЦ МП накинулися з кулаками на українського військового.

Відповідне рішення прийнято депутатами міської ради на позачерговій сесії, яка відбулася сьогодні, 4 квітня. Таким чином, було припинено право користування земельними ділянками релігійним організаціям, які належать УПЦ (МП). Про це повідомив голова земельної комісії Сергій Болотніков, пише "Суспільне".

Йдеться про 13 земельних ділянок, які перебувають у власності громади. 38 депутатів одноголосно підтримали таку ініціативу.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин зазначив, що ще шість земельних ділянок перебувають у приватній власності релігійних громад. На них міська влада не має впливу. Ще три – на території інших установ, це. До них належать Міжрегіональна академія управління персоналом та Хмельницька обласна лікарня.

За словами міського голови, мерія поверне право користування земельними ділянками громадам за умови, що ті перейдуть до ПЦУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 2 квітня у Хмельницькому спалахнув великий скандал після нападу на українського військового в одному з храмів УПЦ МП. Захисник поставив питання про те, "скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?". Після цього московські попи накинулися на нього і почали бити руками та ногами. Після інциденту мер міста оголосив про те, що на позачерговій сесії буде припинено використання всіх земельних ділянок УПЦ МП на території громади.