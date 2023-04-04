Скандал с избиением военного в Хмельницком: УПЦ МП лишили права на землю собора (видео)

Все депутаты единогласно поддержали решение

Хмельницкий горсовет принял решение о прекращении права пользования землей на территории Свято-Покровского кафедрального собора, где священнослужители УПЦ МП набросились с кулаками на украинского военного.

Соответствующее решение было принято депутатами городского совета на внеочередной сессии, которая состоялась сегодня, 4 апреля. Таким образом, было прекращено право пользования земельными участками религиозным организациям, принадлежащим УПЦ (МП). Об этом сообщил председатель земельной комиссии Сергей Болотников, пишет "Суспільне".

Речь идет о 13 земельных участках, которые находятся в собственности общины. 38 депутатов единогласно поддержали такую инициативу.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин отметил, что еще шесть земельных участков находятся в частной собственности религиозных общин. На них городские власти не имеют влияния. Еще три – на территории других учреждений, это. К ним относятся Межрегиональная академия управления персоналом и Хмельницкая областная больница.

По словам городского главы, мэрия вернет право на пользование земельными участками общинам при условии, что те перейдут к ПЦУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 2 апреля в Хмельницком разгорелся крупный скандал после нападения на украинского военного в одном из храмов УПЦ МП. Защитник задал вопрос о том, "сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?". После этого московские попы накинулись на него и стали избивать руками и ногами. После случившегося инцидента мэр города объявил о том, что на внеочередной сессии будет прекращено использование всех земельных участков УПЦ МП на территории общины.