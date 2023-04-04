Обранка гравця висловила думки багатьох співвітчизників

Дівчина півзахисника донецького "Шахтаря" Дмитра Топалова Ірина Селезньова вразила користувачів соцмереж своєю емоційною промовою про небажання УПЦ МП виїжджати з Києво-Печерської лаври.

В коментарях 5 каналу обраниця гравця виступила проти присутності УПЦ МП в Україні через загрозу національній безпеці, а також висловила здивування, як її парафіянами стали молоді люди.

"Як їх вигнати звідси? Хто скаже, як їх вигнати? Яка демократія, про що ви? Тут не може бути демократії. Це національна безпека, с*ка! Армія, мова, віра! Коли все це зрозуміють?", — зазначила Селезньова.

Дівчина уточнила, що вона з Маріуполя, і після нападу росії на Україну в неї вбили багатьох друзів, знайомих, а в неї самої нічого не залишилося.

"90% людей старі, але є і молоді. Я взагалі з цього в шоці! Що вони слухають, що вони дивляться, щоб молоти таку нісенітницю — я просто не розумію! Їм цей, бл**ь, я вибачаюсь, патріарх Кирило каже: "Свята війна, вперед, молодці, вбивайте".

Ці солдати вимовляють ці молитви цією мовою, їхній патріарх веде на цю "святу" війну, вони зараз співають за нього, який він класний. Ну що це? Як це? Як це може статися? Я не розумію, що їм там впарюють? Чому поліція їх не візьме і не розжене», — здивувалася Селезньова.

Українські користувачі оцінили слова дівчини Топалова. "Молодець, дай їй, Боже, здоров’я і земних благ", "Сто відсотків! Згоден повністю! Розумниця і патріотка України!", "Її рве, але культурними словами. Дуже розумна дівчина, більше таких" — написали вони.

Знайшлося місце і більш детальному коментарю слів Селезньової: "Я не вірю, що це важко успідомити, все те, що сказала ця гарна молода українка… ті, які цього не розуміють – ворог! Якого треба знищувати. Бо ворог у центрі Києва продовжуватиме вбивати нас!".

В акаунті Топалова в Instagram є кілька спільних фото з Іриною під час відпочинку на Мальдівах у 2021 та Шрі-Ланці в 2019 роках.

Представники УПЦ (МП) досі не виселились із Києво-Печерської лаври. Вони продовжують "мобілізувати" своїх парафіян, які сходяться на акції протесту під лаврою. Ті приводять і дітей, які активно використовуються в інформаційному опорі.

Нагадаємо, що більшість українців висловилися за виселення УПЦ (МП) із території Києво-Печерської лаври. Опитування провела компанія Active Group 1 квітня 2023 року.