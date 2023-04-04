Избранница игрока выразила мысли многих соотечественников

Девушка полузащитника донецкого "Шахтера" Дмитрия Топалова Ирина Селезнева впечатлила пользователей соцсетей своей эмоциональной речью о нежелании УПЦ МП выезжать из Киево-Печерской лавры.

В комментарии 5 каналу избранница игрока выступила против присутствия УПЦ МП в Украине из-за угрозы национальной безопасности, а также выразила недоумение, как ее прихожанами стали молодые люди.

"Как их выгнать отсюда? Кто скажет, как их выгнать? Какая демократия, о чем вы? Здесь не может быть демократии. Это национальная безопасность, с*ка! Армия, язык, вера! Когда все это поймут?", — отметила Селезнева.

Девушка уточнила, что она из Мариуполя, и после нападения россии на Украину у нее убили многих друзей, знакомых, а у нее самой ничего не осталось.

"90% людей старые, но есть и молодые. Я вообще с этого в шоке! Что они слушают, что они смотрят, чтобы молоть такую чушь — я просто не понимаю! Им этот, бл**ь, я извиняюсь, патриарх Кирилл говорит: "Святая война, вперед, молодцы, убивайте".

Эти солдаты произносят эти молитвы на этом языке, их патриарх ведет на эту "святую" войну, они сейчас поют за него, какой он классный. Ну, что это? Как это? Как это может происходить? Я не понимаю, что им там впаривают? Почему их полиция не возьмет и не разгонит", — удивилась Селезнева.

Украинские пользователи оценили слова девушки Топалова. "Молодец, дай ей, Боже, здоровья и земных благ", "Сто процентов! Согласен полностью! Умница и патриотка Украины!", "Ее рвет, но культурными словами. Очень умная девушка, побольше бы таких" — написали они.

Нашлось место и более детальному комментарию слов Селезневой: "Я не верю, что это трудно понять, все то, что сказала эта красивая молодая украинка… те, кто этого не понимают – враг! Которого нужно уничтожать. Ибо враг в центре Киева будет продолжать убивать нас!".

В аккаунте Топалова в Instagram есть несколько совместных фото с Ириной во время отдыха на Мальдивах в 2021 и Шри-Ланке и 2019 годах.

Представители УПЦ (МП) до сих пор не выселились из Киево-Печерской лавры. Они продолжают "мобилизовывать" своих прихожан, которые сходятся на акции протеста под лаврой. Те приводят и детей, активно используемых в своем информационном сопротивлении.

Напомним, что большинство украинцев высказались за выселение УПЦ (МП) с территории Киево-Печерской лавры. Опрос провела компания Active Group 1 апреля 2023 года.