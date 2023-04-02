Ломаченко продолжает манипулировать аудиторией: новый вброс от боксера (видео)

Спортcмен продолжает заигрывать с российской пропагандой

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) отреагировал на ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры, где продолжаются протесты из-за выселения УПЦ (МП).

На своей странице в Instagram Василий опубликовал смонтированное видео с нелицеприятными кадрами противников Московского патриархата. В ролике также можно увидеть обрывки проповеди архимандрита Авраамия (Лотыша), который перешел в Православную церковь Украины (ПЦУ) и которого митрополит Епифаний сделал исполняющим обязанности наместника монастыря Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Ломаченко разместил в Instagram очередной пост в поддержку УПЦ МП

На видео Авраамий рассказывает, что на самом деле происходит вокруг Лавры: "Это не противостояние государства и религии, это не нарушение свободы. Напротив – это освобождение нашей святыни от влияния враждебного российского государства, это предоставление возможности братии Лавры свободно проявить собственную волю".

Однако в обращение архимандрита с помощью монтажа вставлены фрагменты, дискредитирующие противников УПЦ МП. Все это сделано, чтобы высмеять позицию Авраамии.

"Именно поэтому это безумие и происходит у нас, не хочу никого учить и упрекать, но эта ДЕВУШКА, которая стоит на коленях, чья-то дочь, чья-то мать, сестра и так далее… Очень грустно за таким наблюдать… Еще не поздно, давайте будем немного добрее друг к другу, может быть, у нас это получится! Мир Всем! С Богом!" – написал Ломаченко под видео.

Напомним, Ломаченко, который скрыл свою страницу в Instagram от украинцев, частенько публикует видео в поддержку УПЦ (МП). Недавно он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за нежелание встретиться с членами синода УПЦ.

Василий сейчас находится в США, где уже в мае он проведет поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против Девина Хейни.