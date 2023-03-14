Ломаченко снова попался на российской пропаганде: ложь боксер скрыл от украинцев

Боксер сделал скандальную запись в соцсетях

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко в мае снова выйдет в ринг. Он будет боксировать за звание абсолютного чемпиона в легком весе. Но будут ли за него болеть украинцы, вот в чем вопрос.

Instagram боксера закрыт для Украины, а там рассадник пропагандизма. Боксер опубликовал новое видео. И вроде подписал его правильно: "С нами Бог! Да будет мир".

Но вот на видео — обращение митрополита Антония Паканича о притеснении Украинской православной церкви московского патриархата.

На аккаунт Ломаченко в Instagram подписано более 2,1 млн читателей. У боксера больше всего подписчиков среди украинских спортсменов. Однако его последние посты вызывали шквал критики.

Напомним, что в конце декабря Ломаченко опубликовал в соцсетях видео проповеди митрополита УПЦ МП Лонгина, который говорит, что Украина начала войну против бога.

За этого Сергей Стаховский посоветовал взять Ломаченко "на подвал". А защитник "Азовстали" предложил обменять Ломаченко на пленных солдат. Он сравнил боксера с Медведчуком.