Ломаченко знову попався на російській пропаганді: брехню боксер приховав від українців

Боксер зробив скандальний запис у соцмережах

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко у травні знову вийде у ринг. Він боксуватиме за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі. Але чи будуть за нього вболівати українці, ось у чому питання.

Instagram боксера закрито для України, а там розсадник пропагандизму. Боксер опублікував нове відео. І начебто підписав його правильно: "З нами Бог! Хай буде мир".

Але на відео — звернення митрополита Антонія Паканича про утиск Української православної церкви московського патріархату.

На аккаунт Ломаченка в Instagram підписано понад 2,1 млн читачів. У боксера найбільше підписників серед українських спортсменів. Однак його останні пости викликали шквал критики.

Нагадаємо, що наприкінці грудня Ломаченко опублікував у соцмережах відео проповіді митрополита УПЦ МП Лонгіна, який каже, що Україна розпочала війну проти бога.

За це Сергій Стаховський порадив взяти Ломаченка "на підвал". А захисник "Азовсталі" запропонував обміняти Ломаченка на полонених солдатів. Він порівняв боксера із Медведчуком.