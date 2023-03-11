Ломаченко поїде до "міста гріхів": названо місце проведення бою з Хейні

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться у США

Абсолютний чемпіон легкої ваги американець Девін Хейні майже погодив контракт на поєдинок із колишнім чемпіоном у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком. Раніше Ломаченко обіймався з улюбленцем кадирова.

За інформацією журналіста ESPN Майка Копінджера, сторони вже досягли домовленостей про місце бою. Раніше розглядалася Саудівська Аравія, але боксери вирішили провести поєдинок у Лас-Вегасі, який ще називають "містом гріхів". Імовірною ареною є MGM Grand Garden.

"Джерела ESPN повідомляють, що Девін Хейні та Василь Ломаченко перебувають у процесі завершення операції з бою на 20 травня в Лас-Вегасі за безперечний титул у легкій вазі, з трансляцією на ESPN PPV", — написав Коппінджер у Twitter.

Нагадаємо, Хейні та Ломаченко на словах домовилися про проведення очного протистояння після того, як Василь переміг Джемейна Ортіса. Loma назвав свого майбутнього суперника суперважком, через значні габарити Девіна.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко потрапив у скандал через УПЦ МП. За боксера навіть взялися українські спецслужби.