У Єревані боксеру Мурату Гасієву заклеїли прапор росії на рукаві (відео)

Перед боєм він став громадянином Вірменії

У Єревані пройшов бій між колишнім чемпіоном світу з боксу Муратом Гасієвим та Майком Балогуном за титул чемпіона WBA Intercontinental. Перед поєдинком росіянин Гассієв отримав паспорт Вірменії.

Бій завершився у другому раунді нокаутом. Для Гасієва це четверта перемога поспіль.

Цікаво, що перед поєдинком організатори вечора боксу попросили команду Мурата Гасієва заклеїти прапори росії та Осетії на формі.

Говорять, Європейський боксерський союз попросив в ультимативній формі вірменську сторону заборонити використання російської символіки на турнірі. Якби не послухалися – могло б дійти до позбавлення ліцензії.

Мурат Гассієв на професійному рингу провів 32 бої (30 перемог, одна поразка, одна нічия). У грудні 2016 року він став чемпіоном WBA, здолавши російського боксера Дениса Лебедєва. У лютому 2019 року Гассієв переміг нокаутом представника Куби Юнієра Дортікоса, позбавивши його титулу IBF. Єдина поразка відбулася в липні 2018 року — у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBC) він поступився за очками українцю Олександру Усику.

Раніше український боксер заявив, що відновив кар’єру заради поєдинків із росіянами.