В Ереване боксеру Мурату Гассиеву заклеили флаг россии на рукаве (видео)

Перед боем он стал гражданином Армении

В Ереване прошел бой между бывшим чемпионом мира по боксу Муратом Гассиевым и Майком Балогуном за титул чемпиона WBA Intercontinental. Перед поединком россиянин Гассиев получил паспорт Армении.

Бой завершился во втором раунде нокаутом. Для Гассиева это четвертая победа подряд.

Интересно, что перед поединком организаторы вечера бокса попросили команду Мурата Гассиева заклеить флаги россии и Осетии на форме.

Говорят, Европейский боксерский союз попросил в ультимативной форме армянскую сторону запретить использование российской символики на турнире. Если бы ослушались – могло бы дойти до лишения лицензии.

Мурат Гассиев на профессиональном ринге провел 32 боя (30 побед, одно поражение, одна ничья). В декабре 2016 года он стал чемпионом WBA, одолев российского боксера Дениса Лебедева. В феврале 2019 года Гассиев победил нокаутом представителя Кубы Юниера Дортикоса, лишив его титула IBF. Единственное его поражение произошло в июле 2018 года — в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBC) он уступил по очкам украинцу Александру Усику.

Ранее украинский боксер заявил, что возобновил карьеру ради поединков с россиянами.