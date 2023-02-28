Новое поколение чемпионок: украинские девушки выиграли престижный турнир по боксу

Сборная Украины заняла первое место в медальном зачете

В понедельник, 27 февраля, в Румынии завершился международный турнир по боксу среди молодежи "Дракула". Среди 25 стран, участвовавших в соревнованиях, женская команда Украины завоевала первое общекомандное место. К слову, победу в турнире завоевали и наши парни.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины в Facebook. Финальные и полуфинальные поединки среди девушек принесли нашей команде 12 медалей.

Золотые награды завоевали:

Вероника Панкевич (54кг)

Марина Шевченко (66кг)

Карина Зверева (81кг)

Серебряные награды выиграли:

София Турбинина (48кг)

Камила Сыриця (63кг)

Ольга Пилипчук (70кг)

Бронзовые медали получили:

Вікторія Шкеул (50кг)

Анастасія Крамаренко (57кг)

Ангеліна Лахно (60кг)

Юлія Філіпова (66кг)

Анастасія Саранюк (75кг)

Ірина Луцак (81+кг)

"Федерация Бокса Украины очень гордится каждым спортсменом и благодарит за эти результаты. Прекрасная командная работа. Вместе к новым победам!" — поздравили спортсменок с медалями в Федерации.

Ранее сообщалось, что еще одна страна отказалась ехать на чемпионаты мира по боксу в 2023 году из-за участия рф и Беларуси в турнирах. До этого о бойкоте данных соревнований объявила Украина.