Новое поколение чемпионок: украинские девушки выиграли престижный турнир по боксу
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сборная Украины заняла первое место в медальном зачете
В понедельник, 27 февраля, в Румынии завершился международный турнир по боксу среди молодежи "Дракула". Среди 25 стран, участвовавших в соревнованиях, женская команда Украины завоевала первое общекомандное место. К слову, победу в турнире завоевали и наши парни.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины в Facebook. Финальные и полуфинальные поединки среди девушек принесли нашей команде 12 медалей.
Золотые награды завоевали:
- Вероника Панкевич (54кг)
- Марина Шевченко (66кг)
- Карина Зверева (81кг)
Серебряные награды выиграли:
- София Турбинина (48кг)
- Камила Сыриця (63кг)
- Ольга Пилипчук (70кг)
Бронзовые медали получили:
- Вікторія Шкеул (50кг)
- Анастасія Крамаренко (57кг)
- Ангеліна Лахно (60кг)
- Юлія Філіпова (66кг)
- Анастасія Саранюк (75кг)
- Ірина Луцак (81+кг)
"Федерация Бокса Украины очень гордится каждым спортсменом и благодарит за эти результаты. Прекрасная командная работа. Вместе к новым победам!" — поздравили спортсменок с медалями в Федерации.
Ранее сообщалось, что еще одна страна отказалась ехать на чемпионаты мира по боксу в 2023 году из-за участия рф и Беларуси в турнирах. До этого о бойкоте данных соревнований объявила Украина.