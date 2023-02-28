Нове покоління чемпіонок: українські дівчата виграли престижний турнір з боксу
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Збірна України посіла перше місце у медальному заліку
У понеділок, 27 лютого, у Румунії завершився міжнародний турнір з боксу серед молоді "Дракула". Серед 25 країн, які брали участь у змаганнях, жіноча команда України виборола перше загальнокомандне місце. До речі, перемогу у турнірі здобули й наші хлопці.
Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України у Facebook. Фінальні та півфінальні поєдинки серед дівчат принесли нашій команді 12 медалей.
Золоті нагороди вибороли:
- Вероніка Панкевич (54кг)
- Марина Шевченко (66кг)
- Карина Звєрєва (81кг)
Срібні нагороди виграли:
- Софія Турбініна (48кг)
- Каміла Сириця (63кг)
- Ольга Пилипчук (70кг)
Бронзові медалі отримали:
- Вікторія Шкеул (50кг)
- Анастасія Крамаренко (57кг)
- Ангеліна Лахно (60кг)
- Юлія Філіппова (66кг)
- Анастасія Саранюк (75кг)
- Ірина Луцак (81+кг)
"Федерація Боксу України надзвичайно пишається кожним спортсменом та дякує за ці результати. Чудова команда робота. Разом до нових перемог!" – привітали спортсменок з медалями у Федерації.
Раніше повідомлялося, що ще одна країна відмовилася їхати на чемпіонати світу з боксу у 2023 році через участь рф та Білорусі у турнірах. До цього про бойкот даних змагань оголосила Україна.