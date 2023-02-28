Нове покоління чемпіонок: українські дівчата виграли престижний турнір з боксу

Збірна України посіла перше місце у медальному заліку

У понеділок, 27 лютого, у Румунії завершився міжнародний турнір з боксу серед молоді "Дракула". Серед 25 країн, які брали участь у змаганнях, жіноча команда України виборола перше загальнокомандне місце. До речі, перемогу у турнірі здобули й наші хлопці.

Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України у Facebook. Фінальні та півфінальні поєдинки серед дівчат принесли нашій команді 12 медалей.

Золоті нагороди вибороли:

Вероніка Панкевич (54кг)

Марина Шевченко (66кг)

Карина Звєрєва (81кг)

Срібні нагороди виграли:

Софія Турбініна (48кг)

Каміла Сириця (63кг)

Ольга Пилипчук (70кг)

Бронзові медалі отримали:

Вікторія Шкеул (50кг)

Анастасія Крамаренко (57кг)

Ангеліна Лахно (60кг)

Юлія Філіппова (66кг)

Анастасія Саранюк (75кг)

Ірина Луцак (81+кг)

"Федерація Боксу України надзвичайно пишається кожним спортсменом та дякує за ці результати. Чудова команда робота. Разом до нових перемог!" – привітали спортсменок з медалями у Федерації.

Раніше повідомлялося, що ще одна країна відмовилася їхати на чемпіонати світу з боксу у 2023 році через участь рф та Білорусі у турнірах. До цього про бойкот даних змагань оголосила Україна.