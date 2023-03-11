Ломаченко поедет в "город грехов": названо место проведения боя с Хэйни

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира состоится в США

Абсолютный чемпион легкого веса американец Девин Хэйни почти согласовал контракт на поединок с бывшим чемпионом в трех весовых категориях Василием Ломаченко. Ранее Ломаченко обнимался с любимцем кадырова.

По информации журналиста ESPN Майка Коппинджера, стороны уже довогорились о месте проведения боя. Ранее рассматривалась Саудовская Аравия, но боксеры решили провести поединок в Лас-Вегасе, который еще называют "городом грехов". Вероятной ареной является MGM Grand Garden.

"Источники ESPN сообщают, что Девин Хэйни и Василий Ломаченко находятся в процессе завершение сделки по бою на 20 мая в Лас-Вегасе за бесспорный титул в легком весе, с трансляцией на ESPN PPV", — написал Коппинджер в Twitter.

Напомним, Хэйни и Ломаченко на словах договорились о проведении очного противостояния после того, как Василий победил Джемейна Ортиса. Loma назвал своего будущего соперника супертяжем, из-за внушительных габаритов Девина.

Ранее сообщалось, что Ломаченко угодил в скандал из-за УПЦ МП. За боксера даже взялись украинские спецслужбы.