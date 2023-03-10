Усик согласится на "щедрое" предложение Фьюри, но с одним условием (видео)

Украинец принял ультиматум британского боксера

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) согласился на ультимативное предложение обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) распределить гонорар за бой 70 на 30.

Соответствующее видеообращение Усика доступно на странице боксера в Instagram. Александр согласился принять предложение Тайсона, однако выдвинул требование, согласно которому британец после боя должен пожертвовать один миллион фунтов Украине.

"Эй, жадное пузо. Я принимаю твое предложение 70 на 30, чтобы сразиться 29 апреля на "Уэмбли".

Но ты обещаешь пожертвовать Украине 1 миллион фунтов сразу после боя.

И за каждый день твоей задержки вы заплатите 1% из своего кошелька украинцам.

Договорились?" – сказал Усик.

Контракт на бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри никак не подпишут, несмотря на уступки украинца. Если стороны не договорятся, то украинец, вероятно, проведет бой с британцем Даниэлем Дюбуа.

Напомним, на шоу бокса в США ведущий мероприятия назвал Александра Гвоздика "Усиком".