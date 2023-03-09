Усик пойдет против "сердца": боксер пригрозил "Динамо" (видео)

Боксер намерен дебютировать на высшем футбольном уровне в Украине

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО), который все никак не может договориться о бое с Тайсоном Фьюри, планирует сыграть за "Полесье" в Украинской премьер-лиге (УПЛ).

Соответствующий комментарий спортсмена доступен на его YouTube-канале. Александр отметил, что хочет дебютировать в УПЛ за "Полесье" в матче против киевского "Динамо". Это может произойти уже в следующем году, ведь "Полесье" является главным претендентом на выход в УПЛ из Первой лиги.

"Был 2001 или 2002 год, когда "Таврия" играла с "Динамо". Насколько я помню, "Таврия" тогда победила 4:3. Это безумная игра была. От отца я слышал, что это такая команда, "Динамо", по телевизору смотрел, а тут я познакомился вживую с этой командой. С тех пор я болею за этот клуб. Думаю, что это такая дань отцу, который знакомил меня со спортом. Для меня, конечно, этот клуб родной.

"Полесье", потому что Геннадий Владиславович, мой старший друг, владелец этого клуба. Я буду поддерживать этот клуб, он мне нравиться. Там крутые ребята. Несмотря на то, что там возрастные ребята, они чувствуют себя на 20 лет. Но "Динамо" в сердце.

Когда "Полесье" выйдет в Премьер-лигу, я буду играть за них в УПЛ против "Динамо", — сказал Усик.

Отметим, Усик уже выходил в составе "Полесья" на турнире Winter Cup в прошлом году.

Напомним, Усик активно ведет подготовку к следующему бою, хотя пока не знает имя своего следующего соперника. Потенциальным соперником украинца является Тайсон Фьюри. К слову, букмекеры не верят в нашего чемпиона в этом противостоянии.