Уважайте Усика! Боксер, которого чуть не убил украинец, наехал на Фьюри

Тони Беллью возмущен, что британец не подписывает контракт на бой

На 29 апреля запланирован бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В Саудовской Аравии отказались проводить этот поединок и боксеры решили встретиться в Лондоне. Но до сих пор контракт не подписали.

Команда Усика предложила поделить призовой фонд 50 на 50. Но британец хочет получить большую часть гонорара. После долгих переговоров украинец предложил Фьюри поделить деньги 60 на 40 в пользу победителя поединка. Но британец снова отказался. Это взбесило бывшего чемпиона в тяжелом весе Тони Беллью.

"Усик никого не избегает! Не избегал раньше и не будет в будущем. Он согласился поделить гонорар 60 на 40, хотя владеет тремя поясами из четырех. Проявите немного уважения к Александру. Он путешествует по всему миру и проводит все бои на территории соперника", — написал Беллью в сторис Instagram.

Надо отметить, что Тони Беллью встречался с Александром Усиком в рамках тяжелого веса и проиграл. Усик отправил соперника в тяжелый нокаут.

Напомним, что если Усик не договорится о поединке с Фьюри, то может провести бой с Даниэлем Дюбуа, который является официальным претендентом на титул по версии WBA.