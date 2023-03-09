Поважайте Усика! Боксер, якого мало не вбив українець, наїхав на Ф’юрі

Тоні Беллью обурений, що британець не підписує контракт на бій

На 29 квітня заплановано бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі. У Саудівській Аравії відмовилися проводити цей поєдинок, і боксери вирішили зустрітися в Лондоні. Але й досі контракт не підписали.

Команда Усика запропонувала поділити призовий фонд 50 на 50. Але британець хоче отримати більшу частину гонорару. Після довгих переговорів українець запропонував Ф’юрі поділити гроші 60 на 40 на користь переможця поєдинку. Але британець знову відмовився. Це розлютило колишнього чемпіона у важкій вазі Тоні Беллью.

"Усик нікого не уникає! Не уникав раніше і не буде в майбутньому. Він погодився поділити гонорар 60 на 40, хоча володіє трьома поясами з чотирьох. Виявіть трохи поваги до Олександра. Він подорожує по всьому світу і проводить усі бої на території суперника", — написав Беллью в сторіс Instagram.

Слід зазначити, що Тоні Беллью зустрічався з Олександром Усиком у рамках важкої ваги та програв. Усик відправив суперника у важкий нокаут.

Нагадаємо, якщо Усик не домовиться про поєдинок з Ф’юрі, то може провести бій з Даніелем Дюбуа, який є офіційним претендентом на титул за версією WBA.