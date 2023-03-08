Усик починає тренуватися о п’ятій ранку: розпорядок дня чемпіона

Боксер розповів, як готується до бою з Ф’юрі

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик нещодавно провів бій з тінню в рамках підготовки до зустрічі з Тайсоном Ф’юрі.

Українець давно вже заїхав до тренувального табору та розповів про свій розклад.

"Перше тренування — о п’ятій ранку. Це в основному кардіо. Дванадцята година дня — друге тренування. Якщо це басейн, то пропливаю щонайменше два кілометри. Основне тренування — о шостій вечора. У понеділок, середу та п’ятницю — спаринги, у суботу — крос 10-20 км.

Неділя — цей день, який я присвячую молитві та походу до церкви, читаю книги, вивчаю англійську мову або записую якісь думки до щоденника, пишу вірші", — сказав Усик в інтерв’ю The Overlap.

Очікується, що наступний бій Усик проведе проти Тайсона Ф’юрі 29 квітня. Спочатку його планували організувати на Близькому Сході. Однак Саудівська Аравія вже відмовилася проводити цей поєдинок. Наразі визначили нове місце зустрічі — лондонський стадіон "Уемблі". Команда Усика навіть пішла на поступки Ф’юрі, але підпису під договором поки що немає.

Нагадаємо, якщо Усик не домовиться про поєдинок з Ф’юрі, то може провести бій Даніелем Дюбуа, який є офіційним претендентом на титул за версією WBA.