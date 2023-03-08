Усик начинает тренироваться в пять утра: распорядок дня чемпиона

Боксер рассказал, как готовится к бою с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик недавно провел бой с тенью в рамках подготовки ко встречи с Тайсоном Фьюри.

Украинец давно уже заехал в тренировочный лагерь и рассказал о своем расписании.

"Первая тренировка — в пять утра. Это в основном кардио. Двенадцать часов дня — вторая тренировка. Если это бассейн, то проплываю минимум два километра. Основная тренировка — в шесть вечера. В понедельник, среду и пятницу — спарринги, в субботу — кросс 10-20 километров.

Воскресенье — этот день, который я посвящаю молитве и походу в церковь, читаю книги, учу английский язык или записываю какие-то мысли в дневник, пишу стихи", — сказал Усик в интервью The Overlap.

Ожидается, что следующий бой Усик проведет против Тайсона Фьюри 29 апреля. Изначально его планировали организовать на Ближнем Востоке. Однако Саудовской Аравии уже отказались проводить этот поединок. Теперь определили новое место встречи — лондонский стадион "Уэмбли". Команда Усика даже пошла на уступки Фьюри, но подписи под договором пока нет.

Напомним, что если Усик не договорится о поединке с Фьюри, то может провести бой Даниэлем Дюбуа, который является официальным претендентом на титул по версии WBA.