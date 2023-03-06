Бой с тенью Александра Усика: ошеломляющее видео от жены боксера

Украинский чемпион показал, как готовится к поединку с Фьюри

До потенциального боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри остается чуть больше месяца. Боксеры готовы встретиться в Лондоне, но контракт до сих пор не подписали. Британец хочет большую часть финансового пирога.

Тем не менее, Усик продолжает серьезную подготовку к поединку за звание абсолютного чемпиона. Как боксер работает в зале показала его жена Катерина.

Девушка опубликовала в Instagram видео боя с тенью. Вышло очень впечатляюще.

Изначально бой между Усиком и Фьюри планировали провести на Ближнем Востоке. Однако Саудовской Аравии уже отказались проводить этот поединок. Теперь определили новое место встречи — лондонский стадион "Уэмбли". Команда Усика даже пошла на уступки Фьюри, но подписи под договором пока нет.

Напомним, что если Усик не договорится о поединке с Фьюри, то может провести бой Даниэлем Дюбуа, который является официальным претендентом на титул по версии WBA.

Если же поединок между Усиком и Фьюри таки состоится, что в Украине он будет показан бесплатно. Пожелание Александра полностью поддержала команда британца.