Бій із тінню Олександра Усика: приголомшливе відео від дружини боксера

Український чемпіон показав, як готується до поєдинку з Ф’юрі

До потенційного бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі залишається трохи більше місяця. Боксери готові зустрітися у Лондоні, але контракту досі не підписали. Британець хоче більшу частину фінансового пирога.

Тим не менш, Усик продовжує серйозну підготовку до поєдинку за звання абсолютного чемпіона. Як боксер працює у залі показала його дружина Катерина.

Дівчина опублікувала у Instagram відео бою з тінню. Вийшло дуже вражаюче.

Спочатку бій між Усиком та Ф’юрі планували провести на Близькому Сході. Однак Саудівська Аравія вже відмовилася проводити цей поєдинок. Наразі визначили нове місце зустрічі — лондонський стадіон "Уемблі". Команда Усика навіть пішла на поступки Ф’юрі, але підпису під договором поки що немає.

Нагадаємо, якщо Усик не домовиться про поєдинок з Ф’юрі, то може провести бій Даніелем Дюбуа, який є офіційним претендентом на титул за версією WBA.

Якщо ж поєдинок між Усиком та Ф’юрі таки відбудеться, що в Україні його буде показано безкоштовно. Побажання Олександра повністю підтримала команда британця.