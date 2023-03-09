Усик піде проти "серця": боксер пригрозив "Динамо" (відео)

Боксер має намір дебютувати на найвищому футбольному рівні в Україні

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО), який все ніяк не може домовитися про бій з Тайсоном Ф’юрі, планує зіграти за "Полісся" в Українській прем’єр-лізі (УПЛ).

Відповідний коментар спортсмена доступний на його YouTube-каналі. Олександр зазначив, що хоче дебютувати в УПЛ за "Полісся" у матчі проти київського "Динамо". Це може статися вже наступного року, адже "Полісся" є головним претендентом на вихід до УПЛ із Першої ліги.

"Був 2001 або 2002 рік, коли "Таврія" грала з "Динамо". Наскільки я пам’ятаю, "Таврія" тоді перемогла 4:3. Це шалена гра була. Від батька я чув, що це така команда, "Динамо", телевізору дивився, а тут я познайомився наживо з цією командою… З тих пір я вболіваю за цей клуб… Думаю, що це така данина батькові, який знайомив мене зі спортом… Для мене, звичайно, цей рідний клуб.

"Полісся", бо Геннадій Владиславович, мій старший друг, власник цього клубу. Я підтримуватиму цей клуб, він мені подобається. Там круті хлопці. Незважаючи на те, що там вікові хлопці, вони почуваються на 20 років. Але "Динамо" у серці.

Коли "Полісся" вийде до Прем’єр-ліги, я гратиму за них в УПЛ проти "Динамо", — сказав Усик.

Зазначимо, Усик вже виходив у складі "Полісся" на турнірі Winter Cup минулого року.

Нагадаємо, Усик активно веде підготовку до наступного бою, хоча поки не знає ім’я свого наступного суперника. Потенційним суперником українця є Тайсон Ф’юрі. До речі, букмекери не вірять у нашого чемпіона у цьому протистоянні.