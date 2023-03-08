Усик готовий пожертвувати грошима заради бою з Ф’юрі: нові умови поєдинку

Команда українця запропонувала змінити розподіл гонорару

Бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі досі під великим питанням. У Саудівській Аравії вже відмовилися проводити цей поєдинок. Наразі визначили нове місце зустрічі — лондонський стадіон "Уемблі". Є й дата – 29 квітня. Але ж немає підпису під контрактом.

Оскільки українець володіє трьома чемпіонськими поясами, а британець — одним, то спочатку команда Усика запропонувала поділити призовий фонд 50 на 50. Але британець хоче більшу частину фінансового пирога.

Промоутер українця Олександр Красюк зізнався, що вони готові переглянути розподіл гонорару. За словами Красюка, він запропонував британцю поділ грошей 60 на 40 на користь переможця поєдинку. Але Ф’юрі відмовився.

"Ми хочемо, щоб бій відбувся. Але якщо Ф’юрі цього не хоче, то ми не можемо його змусити", — цитує Красюка журналіст Майкл Бенсон.

Нагадаємо, якщо Усик не домовиться про поєдинок з Ф’юрі, то може провести бій з Даніелем Дюбуа, який є офіційним претендентом на титул за версією WBA.

Якщо ж поєдинок між Усиком та Ф’юрі таки відбудеться, що в Україні його буде показано безкоштовно. Побажання Олександра повністю підтримала команда британця.