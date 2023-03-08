Усик готов пожертвовать деньгами ради боя с Фьюри: новые условия поединка

Команда украинца предложила изменить распределение гонорара

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе до сих пор под большим вопросом. В Саудовской Аравии уже отказались проводить этот поединок. Теперь определили новое место встречи — лондонский стадион "Уэмбли". Есть и дата — 29 апреля. Но нет подписи под контрактом.

Поскольку украинец владеет тремя чемпионскими поясами, а британец — одним, то изначально команда Усика предложила поделить призовой фонд 50 на 50. Но британец хочет большую часть финансового пирога.

Промоутер украинца Александр Красюк признался, что они готовы пересмотреть распределение гонорара. По словам Красюка, он предложил британцу раздел денег 60 на 40 в пользу победителя поединка. Но Фьюри отказался.

"Мы хотим, чтобы бой состоялся. Но если Фьюри этого не хочет, то мы не можем его заставить", — цитирует Красюка журналист Майкл Бенсон.

Напомним, что если Усик не договорится о поединке с Фьюри, то может провести бой с Даниэлем Дюбуа, который является официальным претендентом на титул по версии WBA.

Если же поединок между Усиком и Фьюри таки состоится, что в Украине он будет показан бесплатно. Пожелание Александра полностью поддержала команда британца.