Фьюри выставил Усику унизительный ультиматум (видео)

Украинская сторона, похоже, не согласится на "щедрое предложение" британца

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри выдвинул ультимативное предложение чемпиону мира по версиям IBA, WBO, и WBA Александру Усику, который вскоре может сменить бокс на футбол.

Соответствующее обращение Фьюри доступно на IFL TV в Twitter. Тайсон предложил Александру распределение гонораров в их поединке 30 на 70. Кроме того, с каждым днем он собирается убирать 1% из предложения Усику и добавлять себе. Таким образом, переговоры между боксерами, похоже, зайдут в тупик.

"Усик, ты и твоя команда не заслуживаете больше 30 процентов. Это финальное предложение.

Если вы не согласны, то деритесь с Даниэлем Дюбуа за пару миллионов долларов. Но если хотите заработать настоящие деньги, то соглашайтесь на условия Цыганского короля.

Начиная с сегодня, каждый новый день размышлений будет стоить вам один процент", – заявил Фьюри.

Ранее сообщалось, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Усиком и Фьюри может состояться 29 апреля. Однако боксеры не могут договориться уже на протяжении длительного времени. Таким образом, Александр, вероятно, сразится с другим британцем.