Этот парень привезет четвертый "Золотой мяч" в Украину: Усик удивил прогнозом

Боксер рассказал, какой чемпионат ему больше всего нравится

Чемпион мира по версии WBO, IBF и WBA Александр Усик готовится к одному из главных поединков в своей карьере за звание абсолютного чемпиона мира против британца Тайсона Фьюри. Поединок должен пройти в Лондоне 29 апреля, ради боя Усик даже готов пойти на финансовые уступки.

В своем насыщенном графике посол ответственной игры Parimatch нашел время, чтобы дать интервью для YouTube канала Parimatch Ukraine. В частности, Александр рассказал о трансфере Михаила Мудрика из донецкого "Шахтера" в лондонский "Челси".

"Мне кажется, Мудрик немного больше стоит, чем 100 миллионов. Потому что я наблюдаю за этим парнем. Я, кстати, увидел его первый раз, они наверняка играли в команде 18-летних или 19-летних. Прическа, которая бросается в глаза, татуировки, то есть он играл, и я наблюдал за ним, и мне нравилось. Мне кажется, что этот юноша может привезти четвертый "Золотой мяч" в Украину.

Футбол мне больше нравится смотреть, чем бокс, по телевизору или просто вживую. Англия нравится. Там футбол пожестче. Меньше падающих мальчиков, которые катятся и полполя и кричат: "Ай-ай-ай!". Там нога в ногу пошла, кость торчит, и он бежит дальше. Мне больше нравится такой футбол", — признался Усик.

Напомним, что если Усик не договорится о поединке с Фьюри, то может провести бой с Даниэлем Дюбуа, который является официальным претендентом на титул по версии WBA.