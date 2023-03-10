Цей хлопець привезе четвертий "Золотий м’яч" до України: Усик здивував прогнозом

Боксер розповів, який чемпіонат йому найбільше подобається

Чемпіон світу за версією WBO, IBF та WBA Олександр Усик готується до одного з головних поєдинків у своїй кар’єрі за звання абсолютного чемпіона світу проти британця Тайсона Ф’юрі. Поєдинок має пройти в Лондоні 29 квітня, заради бою Усик навіть готовий піти на фінансові поступки.

У своєму насиченому графіку посол відповідальної гри Parimatch знайшов час, щоб дати інтерв’ю для YouTube каналу Parimatch Ukraine. Зокрема, Олександр розповів про трансфер Михайла Мудрика з донецького "Шахтаря" до лондонського "Челсі".

"Мені здається, Мудрик трохи більше коштує, ніж 100 мільйонів. Тому що я спостерігаю за цим хлопцем. Я, до речі, побачив його вперше, вони напевно грали в команді 18-річних або 19-річних. Яскрава зачіска, татуювання, які кидаються у вічі, тобто він грав, і я спостерігав за ним, і мені подобалося… Мені здається, що цей хлопець може привезти четвертий "Золотий м’яч" до України.

Футбол мені більше подобається дивитися, ніж бокс, по телевізору чи просто наживо. Англія подобається. Там футбол жорсткіший. Менше падаючих хлопчиків, які котяться півполя, і кричать: "Ай-ай-ай!". Там нога в ногу пішла, кістка стирчить, і він біжить далі. Мені більше подобається такий футбол", — зізнався Усик.

Нагадаємо, якщо Усик не домовиться про поєдинок з Ф’юрі, то може провести бій з Даніелем Дюбуа, який є офіційним претендентом на титул за версією WBA.