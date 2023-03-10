Ф’юрі виставив Усику принизливий ультиматум (відео)

Українська сторона, схоже, не погодиться на "щедру пропозицію" британця

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версією WBC британець Тайсон Ф’юрі висунув ультимативну пропозицію чемпіону світу за версіями IBA, WBO та WBA Олександру Усику, який незабаром може змінити бокс на футбол.

Відповідне звернення Ф’юрі доступне на IFL TV у Twitter. Тайсон запропонував Олександру розподіл гонорарів у їхньому поєдинку 30 на 70. Крім того, з кожним днем він збирається прибирати 1% із пропозиції Усику і додавати собі. Таким чином, переговори між боксерами, схоже, зайдуть у глухий кут.

"Усик, ти і твоя команда не заслуговуєте більше 30 відсотків. Це фінальна пропозиція.

Якщо ви не згодні, то б’єтеся з Даніелем Дюбуа за пару мільйонів доларів. Але якщо хочете заробити справжні гроші, то погоджуйтесь на умови Циганського короля.

Починаючи із сьогодні, кожен новий день роздумів коштуватиме вам один відсоток”, – заявив Ф’юрі.

Раніше повідомлялося, що бій за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі між Усиком та Ф’юрі може відбутися 29 квітня. Однак боксери не можуть домовитися вже протягом тривалого часу. Таким чином, Олександр, ймовірно, побореться з іншим британцем.