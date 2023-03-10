"Зеленський надихає": Усик розповів про зустріч із президентом

Боксер заснував фонд, який допомагає українцям під час війни

Володар чемпіонських титулів WBO, IBF та WBA Олександр Усик готується до одного з головних поєдинків у своїй кар’єрі за звання абсолютного чемпіона світу проти британця Тайсона Ф’юрі. Поєдинок запланований на 29 квітня, хоча сторони ще не підписали контракт.

Поки весь світ очікує на головну спортивну подію року, Усик тренується, продовжує допомагати українцям через власний благодійний фонд Usyk Foundation і не втомлюється говорити про Україну та її потреби.

У своєму насиченому графіку посол відповідальної гри Parimatch знайшов час, щоб дати інтерв’ю для YouTube каналу Parimatch Ukraine. Олександр відверто розповів про свій рік у війні та зустріч із Зеленським.

"За рік війни я зрозумів, що про деякі речі мовчав. Що потрібно більше присвячувати себе сім’ї. І третє, що один у полі воїн.

У Usyk Foundation працює дуже крута команда. Я беру участь частково, коли маю на це час. Допомагаємо військовим із автомобілями, з обладнанням, одягом. Просто звичайним людям, які потребують звичайних речей, як одяг, їжа, житло. Я просто як самостійна одиниця нічого не зробив би, але ті люди, які мені в цьому допомагають, їм великий респект", — розповідає Усик.

"Коли ми прийшли до Зеленського на зустріч, у нього була така посмішка. Я розумію скільки роботи він робить, я розумію, що про сон не повинно бути й мови. Але коли він нас побачив, то це було для нього як відпочинок. Ці тридцять або сорок хвилин ми з ним поспілкувалися, трохи теа-а-тет, він запитав, як справи, як сім’я... Наші сини просто спілкуються, вони в садочку були разом, у школі навчаються... Я розумію, що після нас у нього була зустріч і це було 8 годин вечора. Його працездатність. Вона не вражає, вона надихає! Я думаю, що мало хто з колишніх президентів міг би це робити", — заявив боксер.

Нагадаємо, якщо Усик не домовиться про поєдинок з Ф’юрі, то може провести бій з Даніелем Дюбуа, який є офіційним претендентом на титул за версією WBA.