"Зеленский вдохновляет": Усик рассказал о встрече с президентом

Боксер основал фонд, который помогает украинцам во время войны

Обладатель чемпионских титулов WBO, IBF и WBA Александр Усик готовится к одному из главных поединков в своей карьере за звание абсолютного чемпиона мира против британца Тайсона Фьюри. Поединок запланирован на 29 апреля, хотя стороны еще не подписали контракт.

Пока весь мир ожидает главного спортивного события года, Усик тренируется, продолжает помогать украинцам через собственный благотворительный фонд Usyk Foundation и не устает говорить об Украине и ее нуждах.

В своем насыщенном графике посол ответственной игры Parimatch нашел время, чтобы дать интервью для YouTube канала Parimatch Ukraine. Александр откровенно рассказал о собственном годе в войне и встрече с Зеленским.

"За год войны я понял, что о некоторых вещах молчал. Что нужно больше посвящать себя семье. И третье, что один в поле воин.

В Usyk Foundation работает очень крутая команда. Я участвую частично, когда у меня есть на это время. Помогаем военным с автомобилями, с оборудованием, одеждой. Просто обычным людям, нуждающимся в обычных вещах, как одежда, еда, жилье. Я просто как самостоятельная единица ничего бы не сделал, но те люди, которые мне в этом помогают, им велик респект", — рассказывает Усик.

"Когда мы пришли к Зеленскому на встречу, у него была такая улыбка. Я понимаю сколько работы он делает, я понимаю, что о сне не должно быть и речи. Но когда он нас увидел, то это было для него как отдых. Эти тридцать или сорок минут мы с ним пообщались, немного теа-а-тет, он спросил, как дела, как семья. Наши сыновья просто общаются, они в садике были вместе, в школе учатся. Я понимаю, что после нас у него была встреча и это было 8 часов вечера. Его работоспособность. Она не впечатляет, она вдохновляет! Я думаю, что мало кто из бывших президентов мог бы это делать", — заявил боксер.

Напомним, что если Усик не договорится о поединке с Фьюри, то может провести бой с Даниэлем Дюбуа, который является официальным претендентом на титул по версии WBA.