Усик погодиться на "щедру" пропозицію Ф’юрі, але з однією умовою (відео)

Українець прийняв ультиматум британського боксера

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на ультимативну пропозицію володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

Відповідне відеозвернення Усика доступне на сторінці боксера в Instagram. Олександр погодився прийняти пропозицію Тайсона, проте висунув вимогу, згідно з якою британець після бою має пожертвувати один мільйон фунтів Україні.

"Гей, жадібне пузо. Я приймаю твою пропозицію 70 на 30, щоб битися 29 квітня на Уемблі.

Але ти обіцяєш пожертвувати Україні 1 мільйон фунтів одразу після бою.

І за кожен день твоєї затримки ви заплатите 1% зі свого гаманця українцям.

Домовились? – сказав Усик.

Контракт на бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі ніяк не підпишуть, попри поступки українця. Якщо сторони не домовляться, то українець, ймовірно, проведе бій із британцем Даніелем Дюбуа.

Нагадаємо, на шоу боксу у США ведучий заходу назвав відомого українського боксера Олександра Гвоздика "Усиком".