"Зеленский унизил украинцев": Ломаченко продолжает подыгрывать российской пропаганде (видео)

Боксер продолжает активно поддерживать УПЦ МП

Бывший чемпион мира в трех дивизионах, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) сделал новую публикацию в Instagram, скрыв это от украинцев.

На этот раз боксер обнародовал видео информационного агентства "Союз православных журналистов" (СПЖ), которое публикует новости УПЦ Московского патриархата, передает Tribuna. На видео критикуют президента Украины Владимира Зеленского за то, что он не принял членов синода УПЦ. Также в ролике рассказывается о выселение монахов из Киево-Печерской лавры.

Василий Ломаченко опубликовал на своей странице видео с критикой Зеленского

"Вопрос совсем не в том, что Зеленский не принял синодалов, проблема в том, как это было сделано. Настоятеля и иерархов крупнейшей конфессии страны продержали на улице возле блок-поста несколько часов, а затем прогнали сиреной.

И это при том, что Зеленский был на месте и хоть несколько минут мог точно найти. Архиереев не пригласили подождать внутри, не предложили хотя бы сесть.

Если коротко, ситуацию можно охарактеризовать двумя словами: "Демонстративное унижение". И это унижение не Онуфрия, Павла или Антония. Это показательное унижение миллионов верующих УПЦ, унижение миллионов избирателей, граждан Украины. Трагедия как раз в этом", — говорится на видео.

Ранее Ломаченко опубликовал обращение митрополита Антония Паканича о притеснении Украинской православной церкви московского патриархата. Напомним, что в конце декабря Василий опубликовал в соцсетях видео проповеди митрополита УПЦ МП Лонгина, который заявляет, что Украина начала войну против бога.