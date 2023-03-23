"Зеленський принизив українців": Ломаченко продовжує підігравати російській пропаганді (відео)

Боксер продовжує активно підтримувати УПЦ МП

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) зробив нову публікацію в Instagram, приховавши це від українців.

На цей раз боксер оприлюднив відео інформаційного агентства "Союз православних журналістів" (СПЖ), яке публікує новини УПЦ Московського патріархату, передає Tribuna. На відео критикують президента України Володимира Зеленського за те, що він не прийняв членів синоду УПЦ. Також у ролику розповідається про виселення ченців із Києво-Печерської лаври.

Василь Ломаченко опублікував на своїй сторінці відео із критикою Зеленського

"Питання зовсім не в тому, що Зеленський не прийняв синодалів, проблема в тому, як це було зроблено. Настоятеля та ієрархів найбільшої конфесії країни протримали на вулиці біля блок-поста кілька годин, а потім прогнали сиреною.

І це при тому, що Зеленський був на місці й хоч кілька хвилин міг точно знайти. Архієреїв не запросили почекати всередині, не запропонували бодай сісти.

Якщо коротко, ситуацію можна охарактеризувати двома словами: "Демонстративне приниження". І це приниження не Онуфрія, Павла чи Антонія. Це є показовим приниженням мільйонів віруючих УПЦ, приниженням мільйонів виборців, громадян України. Трагедія якраз у цьому”, — йдеться на відео.

Раніше Ломаченко опублікував звернення митрополита Антонія Паканича про утиск Української православної церкви московського патріархату. Нагадаємо, що наприкінці грудня Василь поділився у соцмережах відео проповіді митрополита УПЦ МП Лонгіна, який заявляє, що Україна розпочала війну проти бога.