Проміняли Усика на Ломаченка: несподіване місце бою українця

У Саудівській Аравії готові провести чемпіонський поєдинок

У травні абсолютний чемпіон легкої ваги американець Девін Хейні (29-0, 15 КО) має зустрітися з колишнім чемпіоном у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком (17-2, 11 КО). Цікаво, що Саудівська Аравія відмовилася організувати бій Усика, але зацікавлена у поєдинку Ломаченка.

За словами Хейні, анонс його бою з Ломаченком затягується через проблеми з вибором місця проведення. Американський боксер повідомив, що поєдинок може відбутися у Саудівській Аравії, запасний варіант – Лас-Вегас.

"Бій однозначно відбудеться. Ми намагаємося з’ясувати, де він пройде. Ми намагаємося вибрати місце його проведення. Бій може відбутися в Саудівській Аравії чи Лас-Вегасі. Дата — 20 травня. Просто потрібно визначитися з локацією", — цитує Хейні Boxing News 24.

Нагадаємо, Хейні та Ломаченко на словах домовилися про проведення очного протистояння після того, як Василь переміг Джемейна Ортіса. Loma назвав свого майбутнього суперника важковаговиком, через значні габарити Девіна.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко потрапив у скандал через УПЦ МП. За боксера навіть взялися українські спецслужби.