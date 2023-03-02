Променяли Усика на Ломаченко: неожиданное место боя украинца

В Саудовской Аравии готовы провести чемпионский поединок

В мае абсолютный чемпион легкого веса американец Девин Хэйни (29-0, 15 КО) должен встретиться с бывшим чемпионом в трех весовых категориях Василием Ломаченко (17-2, 11 КО). Интересно, что Саудовская Аравия отказалась организовать бой Усика, но заинтересовала в поединке Ломаченко.

По словам Хэйни, анонс его боя с Ломаченко затягивается из-за проблем с выбором места проведения. Американский боксер сообщил, что поединок может состояться в Саудовской Аравии, запасной вариант — Лас-Вегас.

"Бой однозначно состоится. Мы стараемся выяснить, где он пройдет. Мы пытаемся выбрать место его проведения. Бой может состояться в Саудовской Аравии или в Лас-Вегасе. Дата — 20 мая. Просто нужно определиться с локацией", — цитирует Хэйни Boxing News 24.

Напомним, Хэйни и Ломаченко на словах договорились о проведении очного противостояния после того, как Василий победил Джемейна Ортиса. Loma назвал своего будущего соперника супертяжем, из-за внушительных габаритов Девина.

Ранее сообщалось, что Ломаченко угодил в скандал из-за УПЦ МП. За боксера даже взялись украинские спецслужбы.