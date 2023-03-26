Ломаченко пробил очередное "дно", вступаясь за Московский патриархат: подробности (фото)

Спортсмен продолжает подыгрывать российской пропаганде

Украинский боксер Василий Ломаченко продолжает распространять среди подписчиков российскую пропаганду и на этот раз в контексте выселения УПЦ МП из Киево-Печерской лавры выложил фото с нацистами во времена Второй мировой войны.

Боксер часто публикует в своем Instagram пророссийские сообщения в поддержку УПЦ МП, отбеливает российскую агрессию и обвиняет ПЦУ в "расколе церкви".

В своем новом сообщении спортсмен показал видеоряд, на котором показана Киево-Печерская лавра во времена Второй мировой, включая и кадры с нацистскими солдатами, а затем обнародовал кадры того, как ей "хорошо стало жить" при УПЦ МП.

В частности, на видео виден кадр 1942 года, сделанный немецким фотографом Лизелоттой Орджел-Пурпер, которая была внештатным сотрудником в отделах печати и пропаганды различных нацистских организаций.

При этом он прикрепил цитаты священномученика Игнатия Антиохийского и святителя Иоанна Златоуста.

Стоит отметить, что страница Ломаченко в Украине недоступна с января 2023 года, однако ее все еще можно открыть с россии, Канады и Индии.

Напомним, представители УПЦ МП должны покинуть Лавру до 29 марта, а тем временем в сети появились снимки того, во что священники Московского патриархата на самом деле превратили историческую святыню.