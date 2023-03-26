Ломаченко пробив чергове "дно", заступаючись за Московський патріархат: подробиці (фото)

Спортсмен продовжує підігравати російській пропаганді

Український боксер Василь Ломаченко продовжує поширювати серед передплатників російську пропаганду і цього разу у контексті виселення УПЦ МП із Києво-Печерської лаври виклав фото із нацистами за часів Другої світової війни.

Боксер часто публікує у своєму Instagram проросійські повідомлення на підтримку УПЦ МП, відбілює російську агресію та звинувачує ПЦУ у "розколі церкви".

У своєму новому повідомленні спортсмен показав відеоряд, на якому показано Києво-Печерську лавру за часів Другої світової, включно з кадрами з нацистськими солдатами, а потім оприлюднив кадри того, як їй "добре стало жити" при УПЦ МП.

Зокрема, на відео видно кадр 1942 року, зроблений німецьким фотографом Лізелоттою Орджел-Пурпер, котра була позаштатним співробітником у відділах друку та пропаганди різних нацистських організацій.

При цьому він прикріпив цитати священномученика Ігнатія Антіохійського та святителя Іоанна Золотоуста.

Варто зазначити, що сторінка Ломаченка в Україні недоступна з січня 2023 року, проте її все ще можна відкрити з росії, Канади та Індії.

Нагадаємо, представники УПЦ МП мають покинути Лавру до 29 березня, а тим часом у мережі з’явилися знімки того, на що священники Московського патріархату насправді перетворили історичну святиню.