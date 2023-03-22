Головні зрадники України: у п’ятірці "лідерів" Лорак та Ломаченко

Замість підтримки своєї батьківщини, ці "зірки" обрали "рускій мір"

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, було створено реєстр зрадників нашої країни, і, на жаль, людей там чимало. Щобільше, до цього списку також потрапили й багато знаменитостей, які обрали кар’єру в країні-агресорі, а не свою батьківщину.

Як повідомляє портал chesno, саме знаменитості і стали однією з найпопулярніших категорій. У топі профілів, що найбільш переглядаються, — спортсмени, артисти і музиканти.

Топ-5 зірок-зрадників України:

Очолює рейтинг ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко. Спортсмен часто потрапить на пропаганду "руского міра" і неодноразово закликав до відновлення дружніх відносин з росією. А наприкінці 2022 року взагалі підтримав митрополита УПЦ МП Лонгіна, який звинуватив Україну в тому, що вона "почала війну проти бога, церкви Господньої та українського народу".

На другому місці – футболіст Анатолій Тимощук. Спортсмен продовжує працювати у російському ФК "Зеніт", а після повномасштабного вторгнення вирішив називати війну "спеціальною операцією". Зазначимо, що раніше Анатолій спробував повернути всі свої регалії в Україні, проте УАФ відправила його до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні (Швейцарія).

На третьому місці – співачка Ані Лорак. Артистка намагалася всидіти на двох стільцях, випустивши пісню та написавши кілька постів у соцмережах українською мовою, але їй не вдалося. А все тому, що вона не визнає росію агресором, а продовжує будувати свою кар’єру там.

Четверте місце у діячки культури та колишньої керівниці театру в Херсонській області Тетяни Калиновській. Жінка відома тим, що активно розповсюджувала російську пропаганду, а також співпрацювала з окупантами, за що у березні 2022 року отримала посаду першого заступника голови Скадовської районної адміністрації в окупаційних органах влади.

І замикає п’ятірку рейтингу – музикант Ілля Сметанін. Щоб довести свою прихильність до російської влади, він наводив російські ракети на інфраструктуру Волині. У березні 2022 року було затримано СБУ, і зараз він перебуває під вартою.

Раніше ми розповідали, що зрадниця Повалій назвала путіна борцем із нацизмом і заявила, що вона — "за правду". Колишня народна артистка України в січні дала інтерв’ю російському виданню та наговорила чимало марення.