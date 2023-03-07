Стопами Тимощука: п’ять українських футболістів продовжують виступати в росії

Декілька українських гравців виступають у росії, поки на батьківщині понад рік йде велика війна

У вівторок, 7 березня, стало відомо, що Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) розгляне низку справ щодо можливих порушень Кодексу етики та чесної гри футболістами, які продовжують виступати в росії через рік після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це повідомила пресслужба УАФ на своєму офіційному сайті. Розгляд справ відбудеться 9 березня.

Йдеться про Дмитра Іванісеню ("Крила Рад"), Дениса Кулакова ("Урал"), Марка Мампассі ("Локомотив", з лютого в оренді в "Антальяспорі"), Ігоря Калініна ("Ростов", з вересня в оренді в "Факелі") та Данила Сагуткіна ("Акрон").

Нагадаємо, УАФ позбавила Анатолія Тимощука ("Зеніт") усіх титулів та заборонила займатися футбольною діяльністю на території України довічно. Крім того, проти ексфутболіста президент України запровадив санкції. До речі, Анатолій спробував повернути всі свої регалії в Україні, проте УАФ відправила його до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні (Швейцарія).

Раніше повідомлялося, що Тимощук може бути завербований ФСБ рф.