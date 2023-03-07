По стопам Тимощука: пять украинских футболистов продолжают выступать в россии

Несколько украинских игроков выступают в россии, пока на родине больше года идет большая война

Во вторник, 7 марта, стало известно, что Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) рассмотрит ряд дел по поводу возможных нарушений Кодекса этики и честной игры футболистами, которые продолжают выступать в россии спустя год после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба УАФ на своем официальном сайте. Рассмотрение дел состоится 9 марта.

Речь идет о Дмитрии Иванисене ("Крылья Советов"), Денисе Кулакове ("Урал"), Марке Мампасси ("Локомотив", с февраля в аренде в "Антальяспоре"), Игоре Калинине ("Ростов", с сентября в аренде в "Факеле") и Данииле Сагуткине ("Акрон").

Напомним, УАФ лишила Анатолия Тимощука ("Зенит") всех титулов и запретила заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно. Кроме того, против экс-футболиста президент Украины ввел санкции. К слову, Анатолий попытался вернуть все свои регалии в Украине, однако УАФ отправила его в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария).

Ранее сообщалось, что Тимощук может быть завербован ФСБ рф.