Легенда "Динамо" третий раз женился: как выглядит новая избранница футболиста (фото)

Олег Гусев сделал свадебный хет-трик

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Гусев, похоже, снова женился. По крайней мере, его новая избранница уже сменила фамилию в соцсетях.

Как пишет "Футбол 24", в конце 2021 года Гусев расстался с Марией, в браке с которой состоял 8 лет. До этого 39-летний Олег был женат на еще одной блондинке – Олесе.

Новую избранницу знаменитого футболиста зовут Валерия. Именно девушка рассекретила информацию о свадьбе. Валерия опубликовала совместное фото, где она в белом платье, а также изменила описание своего профиля в Instagram – теперь она Валерия Гусева.

Олег и Валерия

К слову, после первого брака у Олега Гусева есть сын Алексей, уже дебютировавший в составе первой команды "Динамо" в товарищеском матче. От второго брака у него есть дочь Александра.

Сам Гусев сейчас входит в тренерский штаб Мирчи Луческу в "Динамо". Дела киевлян в чемпионате Украины идут совсем плохо. В последнем матче УПЛ они проиграли "Ингульцу" на своем поле.

Ранее мы писали, что украинский биатлонист женился на швейцарской коллеге.