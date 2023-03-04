"Ингулец" уничтожил "Динамо" в Киеве: громкая сенсация в УПЛ (видео)

Гости забили два гола в первом тайме

Начало второго круга чемпионата Украины по футболу вышло неожиданным. Один из претендентов на золотые медали проиграл команде, которая борется за выживание. "Динамо" уступило "Ингульцу".

Гости сыграли грамотно, компактно, дисциплинировано и полностью использовали свои шансы. В первом тайме "Ингулец" в двух контратаках забил свои голы.

А что "Динамо"? Много суеты, неточных ударов, штанга после "выстрела" Гармаша.

"Динамо" — "Ингулец" — 0:2

Голы: Козак (12), Одарюк (43)

"Динамо": Нещерет, Караваев, Попов, Дячук, Дубинчак (Вивчаренко, 46), Сидорчук, Шепелев (Бенито, 86), Волошин (Царенко, 46), Буяльский, Кабаев (Гармаш, 46), Ванат (Лонвейк, 70).

"Ингулец": Паламарчук, Нагиев (Мельничук, 52), Кучеренко, Ковалев, Ченбай, Смоляков, Одарюк (Козиренко, 75), Клименко, Кухарук, Козак, Ситало (Марусич, 87).

Статистика встречи

Турнирная таблица

Ранее "Динамо" заставило своего соперника убрать из состава россиянина. Напомним также, что футболист сборной Украины Сергей Кривцов забил первый гол в МЛС.