"Динамо" заставило латвийскую команду убрать из состава россиянина

Клуб "Ауда" согласился выполнить условия украинцев

Киевское "Динамо" на сборах в Турции сыграло товарищеский матч против "Ауды" из Латвии. Наша команда добыла уверенную победу — 3:0. Ранее динамовский форвард сделал уникальный ассист от штанги.

Интересно, что перед игрой "Динамо" поставило ультиматум перед соперником. Убрать из состава российского игрока.

"В ходе переговоров с "Аудой" мы узнали, что за латвийцев играет нападающий из страны 404 — Станислав Крапухин. Разумеется, допустить, чтобы гражданин страны-агрессорки вышел на одно поле с киевским "Динамо", наш клуб не мог.

Латвийская сторона сразу заверила, что Крапухин лично попросил остаться в Латвии из-за нежелания возвращаться в россию. Говорят даже, что он считает свою страну агрессором. Но публичных заявлений на этот счет не делал, поэтому "Динамо" попросило, чтобы этот человек не присутствовал в заявке на матч. "Ауда" сразу же согласилась выполнить нашу просьбу, за что ей огромное спасибо!" — написал в соцсетях представитель пресс-службы "Динамо" Андрей Шахов.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины и киевского "Динамо" наличными вывез за границу сотни тысяч долларов.

Напомним, на игру "Динамо" в Турции пришел посмотреть Александр Усик. Киевляне под присмотром боксера победили.