"Динамо" змусило латвійську команду прибрати зі складу росіянина

Клуб "Ауда" погодився виконати умови українців

Київське "Динамо" на зборах у Туреччині зіграло товариський матч проти "Ауди" з Латвії. Наша команда здобула впевнену перемогу – 3:0. Раніше динамівський форвард зробив унікальний асист від штанги.

Цікаво, що перед грою "Динамо" поставило ультиматум перед суперником. Прибрати зі складу російського гравця.

"Під час переговорів з "Аудою" ми дізналися, що за латвійців грає нападник із країни 404 — Станіслав Крапухін. Зрозуміло, допустити, щоб громадянин країни-агресорки вийшов на одне поле з київським "Динамо", наш клуб не міг.

Латвійська сторона одразу запевнила, що Крапухін особисто попросив залишитись у Латвії через небажання повертатися до росії. Говорять навіть, що він вважає свою країну агресором. Але публічних заяв із цього приводу не робив, тому "Динамо" попросило, щоб ця людина не була присутня у заявці на матч. "Ауда" відразу ж погодилася виконати наше прохання, за що їй величезне спасибі!" — написав у соцмережах представник пресслужби "Динамо" Андрій Шахов.

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України та київського "Динамо" готівкою вивіз за кордон сотні тисяч доларів.

Нагадаємо, на гру "Динамо" у Туреччині прийшов подивитися Олександр Усик. Кияни під наглядом боксера перемогли.