Так і замислювалося: форвард "Динамо" віддав унікальний асист від штанги (відео)

Іноді промах у футболі також призводить до голу

У середу, 22 лютого, збірна Сенегалу U-20 перемогла команду Мозамбіку U-20 (3:0) у рамках матчу молодіжного Кубка африканських націй (КАН). За сенегальців асист оформив Самба Діалло, який представляє київське "Динамо", яке у лютому проводить тренувальний збір у Туреччині.

Відео гольової передачі Діалло на великому міжнародному турнірі є на YouTube-каналі CAF TV. "Динамівець" чудово проявив себе в юнацькій збірній. Його команда вже достроково вийшла до плей-офф.

Самба, який є капітаном збірної Сенегалу U-20, на 53-й хвилині матчу пройшов двох захисників і потужно пробив у дальній кут — м’яч від штанги відскочив до Папи Демба Діопа, який добив його у сітку воріт красивим ударом від газону. Таким чином, Діалло оформив асист у двох стартових матчах на молодіжному КАН, а сенегальці забезпечили собі вихід до чвертьфіналу турніру.

Відеоогляд матчу Сенегалу U-20 — Мозамбік U-20:

Раніше Самба віддав гольову передачу у грі з Нігерією U-20 (1:0).

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України готівкою вивіз за кордон сотні тисяч доларів.

Нагадаємо, на гру "Динамо" у Туреччині прийшов подивитися Олександр Усик. Кияни під наглядом боксера перемогли.