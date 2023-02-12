"Динамо" обіграло румунський клуб: забивала молодь (відео)

Мірча Луческу довірився молоді "Динамо" у контрольній грі

У неділю, 12 лютого, у восьмому контрольному матчі на зимовому зборі в Туреччині "динамівці", які напередодні розгромили клуб із Північної Македонії, зіграли з "Політехнікою" (Ясси), яка йде на другій позиції у другому дивізіоні чемпіонату Румунії.

Про це повідомляє пресслужба Біло-Синіх на своєму офіційному сайті. Кияни без проблем переграли румунський колектив, який набагато нижчий у класі. За "динамівців" забивали 19-річний Назар Волошин та 18-річний Антон Царенко.

Відео голів у матчі "Динамо" - "Політехніка"

"Динамо" (Київ) – "Політехніка" (Ясси) – 2:0 (1:0)

Голи: Н.Волошин (32), Царенко (65).

"Динамо": Моргун — Гусєв, Боль, Дячук, Дубінчак — Андрієвський, Яцик, Царенко, Беніто, Н.Волошин — Супряга. Склад із 67-й хвилини: Моргун (Ігнатенко , 77) — Малиш, Попов, Сирота, Вівчаренко – Яцик (Василець, 77), Шепелєв, Лонвейк, Н.Волошин, Кабаєв – Горбач (Царенко, 87).

"Політехніка" (стартовий склад): Бринза — Куадіо, Тінку, Катанец, Фініца, Вашварі, Крістя, Роман, Муссі, Хлістей, Харрісон.

Відеоогляд матчу "Динамо" - "Політехніка"

Наступний контрольний поєдинок у тренувальній програмі киян заплановано на 14 лютого, коли Біло-сині зустрінуться з узбекистанським "Пахтакором".

Раніше повідомлялося, що кияни хочуть придбати румунського нападника. Раніше "Динамо" відправило Артема Бєсєдіна в оренду.