"Динамо" обыграло румынский клуб: забивала молодежь (видео)

Мирча Луческу доверился молодежи "Динамо" в контрольной игре

В воскресенье, 12 февраля, в восьмом контрольном матче на зимнем сборе в Турции "динамовцы", которые накануне разгромили клуб из Северной Македонии, сыграли с "Политехникой" (Яссы), которая идет на второй позиции во втором дивизионе чемпионата Румынии.

Об этом сообщает пресс-служба Бело-синих на своем официальном сайте. Киевляне без проблем переиграли румынский коллектив, который намного ниже классом. За "динамовцев" забивали 19-летний Назар Волошин и 18-летний Антон Царенко.

Видео голов в матче "Динамо" - "Политехника"

"Динамо" (Киев) – "Политехника" (Яссы) – 2:0 (1:0)

Голы: Н.Волошин (32), Царенко (65).

"Динамо": Моргун – Гусев, Боль, Дячук, Дубинчак – Андриевский, Яцык, Царенко, Бенито, Н.Волошин – Супряга.

Состав с 67-й минуты: Моргун (Игнатенко, 77) – Малыш, Попов, Сирота, Вивчаренко – Яцик (Василец, 77), Шепелев, Лонвейк, Н.Волошин, Кабаев – Горбач (Царенко, 87).

Видеообзор матча "Динамо" - "Политехника"

Следующий контрольный поединок в тренировочной программе киевлян намечен на 14 февраля, когда Бело-синие встретятся с узбекистанским "Пахтакором".

Ранее сообщалось, что киевляне хотят приобрести румынского нападающего. Ранее "Динамо" отправило Артема Беседина в аренду.