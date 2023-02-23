Унікальний момент: у Німеччині футболіст ціною серйозної травми віддав переможний асист (відео)

У наш час футболісти рідко проявляють характер

Днями дортмундська "Боруссія", яка переграла "Челсі" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23, обіграла берлінську "Герту" з рахунком 4:1.

Переможний асист у поєдинку 21-го туру чемпіонату Німеччини віддав вінгер дортмундців Карім Адейємі. Примітно, що перед тим, як віддати гольову передачу, футболіст травмувався, повідомляє пресслужба Бундесліги в Instagram.

За рахунку 1:0 на користь своєї команди Адейємі прискорився і прорвався до чужого штрафного майданчика. У якийсь момент він схопився від болю за стегно, проте виконав простріл, який у результаті привів до гола Донієлла Малена. Декілька хвилин лікарі надавали допомогу Каріму, після чого було вирішено замінити гравця. До речі, Адейємі красивим ударом п’ятою відкрив рахунок у матчі з "Гертою".

Футболіст вибув на три тижні через розтяг м’язів і пропустить гру-відповідь з "Челсі" в Лізі чемпіонів.

Відеоогляд матчу "Боруссія" Д — "Герта":

Раніше повідомлялося про благородний вчинок ФК "Ренн" перед матчем-відповіддю з донецьким "Шахтарем" у Лізі Європи. До речі, "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію цієї зустрічі.